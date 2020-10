Regidor de Coatepec reprueba la eliminación de fideicomisos federales

El regidor octavo de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, opinó que los legisladores federales están “amañados” al servicio del Presidente de la República y no de su gente y la posible cancelación de algunos fideicomisos serán en detrimento de la ciudadanía, no de los Ayuntamientos.



“La improvisación con la que se está manejando el Gobierno Federal y hacer las cosas al vapor sin un estudio previo, nos está llevando a que hoy tengamos estos resultados”, acotó.



Entrevistado, el Edil aseguró que no hay claridad por parte del Gobierno Federal del manejo de esos recursos si son cancelados, aunque han adelantado que se ocuparán para atender la pandemia.



“Dicen que va a ser para atender la pandemia pero no hay claridad ni transparencia en el manejo de los recursos, debe haber un proyecto en el cual se especifique bien cómo y cuánto se va a destinar de esta partida”, mencionó.



Asimismo, recriminó la desaparición del programa de Pueblos Mágicos, del cual también se aseguró se haría llegar el recurso de otro modo y a dos años de su cancelación, Coatepec no ha recibido ningún tipo de beneficio.



“Así como en su momento desapareció el tema de Pueblos Mágicos y ya van más de dos años que desapareció este recurso y al día de hoy no hay una respuesta, no hay una planeación y están haciendo las cosas al vapor, el afectado no es el Ayuntamiento sino la gente”, señaló.