Reprueban estudiantes xalapeños represión en Normal de Puebla

Estudiantes xalapeños repudiaron la represión gubernamental contra alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá de Chiapas y de la Normal Rural Carmen Serdan de Teteles, Puebla, el pasado 2 de junio.



A decir de Gilberto López, egresado de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, la reacción de los gobiernos de Chiapas y de Puebla se equipara a las anteriores administraciones.



“Se suponen que son gobiernos populares, del pueblo, que escuchan la demanda de los jóvenes pero están reprimiendo con la misma saña que hacían los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN”.



Añadió que hay una política de Estado encaminada a golpear a los estudiantes de ambos planteles, aun cuando las normales rurales son los centros educativos más marginados del país y más hostigados por las autoridades.



“Son jóvenes, chavos de escasos recursos que tienen en estos centros la única oportunidad de estudiar”.



Demandó que el Estado garantice condiciones igualitarias para todos y no realice represiones contra la educación.



En esta misma manifestación, recordaron un año más de la agresión contra estudiantes en un domicilio de la colonia Obrero Campesina, en el municipio de Xalapa.



“Donde un grupo policiaco golpeó y medio mató a un grupo de compañeros que se encontraban en un departamento y a seis años no hemos visto ningún avance en las investigaciones y el caso está en el olvido”.



Expuso que no ha habido avance en las investigaciones y muchos de los afectados abandonaron Xalapa ante los temores de más actos represivos, dado que este ataque desmotivó la generación de nuevas protestas.



“Después de hace 6 años, las movilizaciones en Xalapa bajaron, bajó la participación, porque ese era el objetivo del Gobierno del Estado”.