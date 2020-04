Ruleteros de Río Blanco acusan detención injusta de uno de sus compañeros

Un centenar de taxistas de la zona acudieron la tarde de este viernes a hacer presencia en apoyo a uno de sus compañeros de Río Blanco quien fue detenido el pasado miércoles como presunto asaltante de tiendas y este día fue llevado a la sala de juicios orales a su primera audiencia.



Comentaron que su compañero, de nombre Eliud “N”, quien conduce el taxi 26 de Río Blanco, fue objeto de una detención injusta, pues el día en que ocurrieron los hechos él fue abordado para un servicio por una persona que le pidió esperarlo afuera de un 7/24, sin que supiera que al ingresar a ese negocio lo que pretendía era cometer un delito.



Señalaron que en esos momentos pasó la Policía Estatal y logró aprehender al asaltante, pero también a su compañero, que no sabía de qué se trataba y terminó acusado de robo con arma, cuando él no llevaba ninguna.



Indicaron que este día acudieron a darle su apoyo pues están seguros de su inocencia y honorabilidad y hay pruebas de que él no es señalado de ser partícipe en este delito.



Comentaron que incluso su compañero había apagado el vehículo y estaba haciendo uso de su celular, cuando en esos momentos mientras el delincuente amagaba a las cajeras para quitarles una escasa cantidad de dinero.



Mencionaron que piden que se aplique la justicia y salga su compañero, pues saben de casos en que hay personas inocentes en la cárcel, además del perjuicio que le causaron al trabajador del volante, pues su unidad fue detenida y todavía tendrá que pagar el corralón sin haber sido partícipe de este delito.