Se inundó Centro de Protección Animal de Teocelo; perros y gatos sólo se mojaron

Las inundaciones ocurridas la noche de este miércoles en el municipio de Teocelo también alcanzaron el Centro de Educación y Protección Animal de Teocelo (EPAT), aunque los animales en resguardo sólo resultaron asustados y mojados.



Al respecto, la coordinadora del lugar, Beatriz Mora, indicó que se desbordó un arroyo cercano, no obstante, aseguró que no pasó a mayores, pues de manera inmediata se acudió y se pusieron en resguardo los perros y gatos.



“Llovió de manera atípica muy fuerte y las instalaciones están ubicadas en la parte baja de Teocelo y confluyen distintos arroyos y drenajes, justo enfrente del Centro hay un arroyo que es pequeño pero por las lluvias se desbordó. A las 8 de la noche, cuando se cierran las instalaciones, todo estaba bien, no había reporte de nada pero a las 9:30 nos avisaron que la zona se había inundado”, dijo.



Ante la situación, aseguró que ya se adaptaron de mejor manera las casas de las mascotas, para que puedan resguardase en caso de que vuelva a llover.



“Adaptamos mejor ya sus casas para resguardarse si vuelve a llover. No hay nada que lamentar y los perros y gatos ya están en resguardo, cuando deje de llover se rehabilitará el jardín. Pero sí pedir que las autoridades hagan lo correspondiente y que haya solidaridad de las personas para las familias que se inundaron”, finalizó.