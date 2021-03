Se necesitan más pruebas antes de implementar voto electrónico en México: Consejero del INE

Para el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, en México es necesario realizar más pruebas pilotos sobre la implementación del voto electrónico en los comicios, antes de decidir su masificación en todo el país.



Agregó que desde su punto de vista, las que se hicieron en 2020 en las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila y las de este año en Jalisco y Coahuila, permitirán al ente tener elementos reales de lo que conlleva la instrumentación de la urna electrónica.



“No diría que a partir de esta segunda prueba piloto con efectos vinculantes ya debemos dirigirnos hacia la utilización de urnas electrónicas en el país, esa decisión deberá ser de las y los legisladores, producto de una discusión amplia y muy documentada”, expresó.



Por ello, insistió que se deberán hacer más ensayos de este tipo en las elecciones locales de 2022, en las que se elegirán a seis gobernadores y en las locales de 2023, en dos entidades más.



“Es importante seguir probando porque se requiere aportar elementos objetivos, ciertos, de todo lo que conlleva su instrumentación. Es cierto que se ahorran tiempos. Por ejemplo, en lo del escrutinio y cómputo, ya no hay que llenar tantas actas, simplemente se imprime el acta de resultados finales de la urna electrónica, como una especie de ticket”, explicó.



No obstante y tomando como argumentos los expuestos por la Corte Constitucional Alemán, consideró que la transparencia del proceso electoral “se pierde muchísimo” con el voto electrónico, porque en la modalidad manual y tras agotarse toda la cadena impugnativa de una elección, cualquier ciudadano puede conocer el contenido del paquete electoral de su casilla o de cualquier otra sin requerir muchos conocimientos técnicos; lo cual no ocurriría en la votación virtual, que implica mayores conocimientos técnicos.



“Eso no significa que haya fraude. Las urnas electrónicas que se utilizaron en Coahuila e Hidalgo y las que se utilizarán ahora, se les muestra a los partidos que están en ceros, se auditan por entes externos de prestigio, se imprimen testigos de votos que se depositan en la misma urna como es en Jalisco o en una urna convencional en Coahuila”, abundó.



Ruiz Saldaña dijo que si bien a largo plazo podrían significar un ahorro importante de dinero, en el corto plazo requerirían de una inversión multimillonaria para adquirir los equipos, que posteriormente deberán ser almacenados en espacios aptos para su conservación. “El tema económico es otro de los temas que tendría que abordar con mucha responsabilidad el Congreso de la Unión”, manifestó.



Añadió que en otros países se han decidido por la renta de tabletas electrónicas, a las que les instalan el software de votación y posterior a la votación, éste es descargado y el aparato devuelto a la empresa que lo alquiló.



Para él, el actual método de emitir el voto en papel todavía tiene áreas de oportunidad que pueden explorarse, si el objetivo es abaratar los costos de dicha documentación electoral.



“Todavía hay mucha área de oportunidad dentro del actual modelo que es en papel, para bajar los costos, podrían utilizarse menos documentos, menos materiales electorales. Incluso la boleta electoral podría ser de menor tamaño, menor calidad en el papel porque es uno especial y sumamente costoso”, precisó el integrante del Consejo General del INE.