Se procederá contra Ayuntamientos que hagan festejos patrios, advierten

Ante la situación sanitaria que prevalece en el estado y aunque algunas demarcaciones se encuentran en semáforo COVID-19 en color amarillo y naranja, la mayor parte se encuentran en rojo, por lo que no habrá festejos patrios presenciales en ninguna demarcación y se actuará de manera legal en contra de a cualquier autoridad que ponga en riesgo a la población.



Al referir lo anterior y al ser entrevistado al finalizar la guardia de honor ante el monumento a Miguel Hidalgo, el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, recordó que la autoridad sanitaria recomendó mantener las medidas preventivas contra el Coronavirus, donde se incluye no la realizar eventos masivos, así como mantener la sana distancia, entre otras recomendaciones.



“No va haber festejos patrios en ningún municipio, vamos a seguir manteniendo el trabajo de la sana distancia, de la sanidad y que las personas vulnerables permanezcan en casa”, asentó.



De igual modo, dejó en claro que se actuará legalmente contra quien ponga en riesgo a la población al permitir abrir negocios en semáforo Covid en rojo como en el municipio de Veracruz.



En este sentido, el funcionario reiteró que el gobierno actuará de forma legal en contra de cualquier autoridad municipal que permita acciones que pongan en riesgo la salud de la población.



Esto, al cuestionarle sobre el caso de Veracruz puerto donde el Ayuntamiento permite la apertura de diversos comercios entre ellos cines a pesar de permanecer en semáforo rojo.



Al respecto, lamentó la determinación del Edil de ese municipio pues insistió en que se pone en riesgo a la población.



“Lamentablemente hay otros que las exponen y eso tiene que ver con el tamaño del gobernante en todos los sentidos, cuando un gobernante es muy pequeño, no lo entiende y eso en la parte de las implicaciones legales, se verá”.



Es por ello, que a decir de Cisneros Burgos, en cualquier situación donde se pone en riesgo a la población, el gobierno tiene que actuar y esta no será la excepción.



“Cuando se pone en riesgo la vida de una persona o más, siempre habrá implicaciones legales”, dijo al agregar que se mantiene el diálogo con todos los Alcaldes de la entidad, incluso con el del puerto de Veracruz, donde, a pesar de llegar a los acuerdos, al final se actúa de otra manera.



“Siempre buscamos el acercamiento con todos y no puede decir que no hay diálogo, porque por lo menos en tres ocasiones hemos platicado, pero platicamos y el señor sale hacer otras cosas porque lamentablemente en lugar de escuchar a la gente, escucha a otras personas”, explicó en referencia al Alcalde porteño, Fernando Yunes Marquez.