SEV no cumplió con asignar docentes y padres toman carretera federal, en Ozuluama

Ante la falta de docentes para la escuela secundaria “José María Iglesias”, lo que afecta a más de 300 estudiantes, padres de familia bloquearon la carretera federal Tuxpan-Tampico, luego de que la encargada de Política Regional, Gabriela Juárez, no diera solución a esta problemática.



“No nos ha quedado otra alternativa más que hacer un paro a la carretera nacional, ya que no se ha tenido solución al faltante de maestros que requiere la institución desde hace varios meses. Hacemos el llamado a Tomás Castellanos, titular de Educación Secundaria Estatal y a Gabriela Juárez, la encargada de Política Regional. Ellos no cumplieron con el plazo de 15 días de la petición que hicimos anteriormente. Hay un faltante de 182 horas de clase frente a grupo, lo que se convierte en un problema social, por lo que muchas familias de la comunidad han estado mandando a otro lugar a sus hijos”, explicó una madre de familia.



Entre las consignas se escuchaban el grito: “Y la culpa no era mía, era la SEV que no cumplía”, al mismo tiempo que colocaban objetos sobre el tramo carretero Tuxpan-Tampico, cerrando un acceso principal a la cabecera municipal.



David Rivera, integrante del movimiento, explicó que se tiene más de 180 horas sin grupo en la institución, “los docentes ya no quieren trabajar sin paga; desafortunadamente, no tenemos cómo sustituir la falta de algunos. Hemos ido a Xalapa y no hay resultados. A ver si ya nos ponen atención. Tendremos el bloqueo el tiempo que sea necesario mientras no tengamos la respuesta de Xalapa; ya sea que manden nuevos o les den la plazas a los que estuvieron cubriendo sus horas”, advirtieron.



Cabe destacar que, algunos padres están conscientes que en la zona norte se tiene a un funcionario como el subsecretario de la SEV, en el caso de Moisés Pérez Domínguez, quién ha hecho algunas visitas a la región y se ha dejado constancia de varios problemas en distintas escuelas de la zona norte, sin embargo, el resultado ha sido nulo.