Sociedad respalda Guardia Nacional bajo mando de SEDENA: MORENA

El morenista Yair Ademar Domínguez respaldó la posición de los 22 gobernadores del país y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre la aprobación de las reformas para que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tenga el control de la Guardia Nacional (GN).En ese sentido, indicó que la sociedad respalda la decisión de los diputados federales y senadores de la República de que dicho componente policiaco ahora se integre al cuerpo castrense."Y así, directo, sin tapujos, respaldaron la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, convencidos de que su mandato va por la ruta correcta, porque la paz es fruto de la justicia", señaló al respecto.Coincidió con los mandatarios estatales y de la Capital del país, quienes expusieron en su desplegado que la "Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas cuentan con un amplio reconocimiento del pueblo de México por ser instituciones comprometidas con la construcción de la paz y la defensa de nuestra soberanía".Ademar Domínguez también citó lo expresado por los Cuitláhuac García Jiménez, y sus homólogos de que la guerra contra el narco fue ordenada por un civil, al igual que la represión en México, de allí que respaldara que el que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la SEDENA significa disciplina y lealtad."Siempre serán cuerpos de paz si el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es un pacifista y no reprime al pueblo”, señaló el morenista al retomar las afirmaciones de los mandatarios.Secundó las aseveraciones de los gobernante de Veracruz, CDMX y otras 21 Entidades Federativas de que ya no existen acuerdos con criminales, reconociendo a los legisladores que aprobaron dicha reforma "para garantizar la paz y justicia en todo México.A decir de Yair Ademar en Veracruz y en todo México se respira un ambiente de tranquilidad, de paz social, a pesar de todas las dificultades, ya que aseveró que se cuenta con un gobierno que ha sabido atender los problemas e ir a lo central, a lo fundamental que es la gente del pueblo."Con Estados Unidos y su mandatario Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido respetuoso, pero firme, porque al final tenemos relaciones comerciales y existen miles de connacionales en ese país fronterizo", resaltó.Además, retomó lo dicho por el jefe del Estado Mexicano, quién ha insistido en que la auténtica independencia nacional "se logrará liberando al pueblo de las cadenas de la injusticia del mundo moderno, del capitalismo avasallante, ofreciéndoles oportunidades para su desarrollo".Por ello, reafirmó que a eso le ha apostado el mandatario mexicano al emprender una cruzada que no sólo atiende directamente a la población a través de los programas sociales, sino también con concientización, para que los mexicanos protagonicen el desarrollo nacional.