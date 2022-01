Se solicita urgente cualquier tipo de sangre para la niña Naomi Aitana Sierra Hernandezde 2 meses de edad, quien se encuentra en el CAE, favor de presentarse en el banco de sangre del CAE.Requisitos:- Identificación oficial con fotografía.- Edad entre 18 y 65 años.- Pesar más de 50 kilos.- Ayuno de 6 horas, evitar comer grasas un día antes.- No estar en periodo de lactancia, embarazo o menstrual.- No tatuajes, ni perforaciones en el último año.- No haber tenido hepatitis después de los 10 años de vida.- No haberse vacunado 28 días previamente.- No haber tenido cirugías mayores los últimos 6 meses.- No estar en tratamiento médico.Favor de comunicarse con la Sra. Teresa Hernandez al tel. 2281511055.