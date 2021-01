TEV se prepara ante posibles impugnaciones de elección por violencia política de género

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, destacó que será el primer proceso comicial en el que los actores políticos soliciten la revocación de los triunfos aduciendo violencia política en razón de género.



Por lo que calificó como un “reto” analizar las posibles impugnaciones que se presenten y en las que los partidos y candidatos que no resulten victoriosos, presenten como alegato esta causal de nulidad.



“Tenemos el reto de que en nuestro Código Electoral ya existe la causal de nulidad de la elección por (...) violencia política en razón de género. Entonces va a ser muy interesante porque va a ser la primera vez que nosotros vamos a trabajar con esa causal”, expresó en entrevista.



Añadió que el TEV hasta el momento ha impuesto multas a personas que han sido denunciadas por incurrir en esta conducta y que se ha comprobado que lo han (cometido); en otros casos se ha ordenado la restitución de los derechos a funcionarias y autoridades en municipios de la entidad y se ha ordenado el registro de los violentadores en el catálogo del Instituto Nacional Electoral (INE).



“Es una sanción grande el hecho de ser incluido en un catálogo porque eso al momento de pretender registrarse para contender para otro cargo, se va a considerar que no cumplen con el modo honesto de vivir. Entonces les afecta su carrera política”, sostuvo.



Díaz Tablada dijo que este mecanismo para inhibir y erradicar la violencia política contra las mujeres se está construyendo y va avanzando, aunque el tema no sea nuevo y durante muchos años se estuvo invisibilizando.



“Se había normalizado que así fueran las cosas, pero recientemente muchas mujeres quieren que se garantice una vida libre de violencia. Eso es real porque existen muchos tratados internacionales que así lo establecen, tratados de los que el Estado Mexicano forma parte”, recordó.



Insistió en que ha habido progresos en la materia y ahora también se contemplan también la disculpa pública como una manera de reparar el daño a la persona violentada y el aparecer en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por ello.



“Lo crea el INE pero también va a ser alimentado por parte de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), hay un apartado a nivel nacional, pero también se incluyen a los violentadores en los estados y durante un determinado tiempo no van a poder contender para otro cargo”, enfatizó.



La titular de este órgano jurisdiccional veracruzano consideró que posterior al actual proceso electoral se podrá hacer una nueva reflexión e incluir más medidas para eliminar la violencia política en razón de género, considerando que la Constitución Política federal establece la igualdad entre hombres y mujeres.