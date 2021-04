Tras un año de pandemia en la CDMX, familia de 28 integrantes llegó a Boca del Río

Después de un año sin vacaciones, la familia Reyes, originaria de la Ciudad de México, llegó hasta las playas de Boca del Río esta Seman Santa. El viento del “norte” no impidió que disfrutaran del mar.



Son 28 integrantes, los que viajaron durante la madrugada de este Jueves Santo para llegar desde temprano, "ganarle al norte" y aprovechar las playas.



Desde que pisaron la arena, se instalaron con mesas, toallas y salvavidas para llegar directo al mar.



"Nos tocó mala suerte del Norte, venimos desde lejos, pero ya aunque sea un ratito, a ver si no nos regresa para México, ya estamos aquí, hay que echarle ganas, y los niños que buscan la playa, más que nada por eso, somos 28 venimos de la Ciudad de México, viajamos en una camioneta, llegamos hoy ya nos venimos acá a la playa un ratito", dijo Fernando Reyes.



Para los Reyes es una tradición viajar cada Semana Santa, el año pasado no pudieron visitar a su familia en Veracruz por las restricciones sanitarias.



"El viaje fue ameno, es de cada año, pero el año pasado no se pudo, pero este año sí y aquí estamos", señaló Andrea Reyes.



"Bien, muy bien, excelente servicio, está muy buena el agua, tibiecita y buena, todavía no hay tanto aire del norte", indicó María.



Las playas de Boca del Río se mantienen con bandera roja y sólo se permite el ingreso al mar hasta los tobillos, los guardavidas invitan a los bañistas a salir del mar en caso de que no atiendan la recomendación.