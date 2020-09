Tropieza lucha de Magistrados de Veracruz contra retiro forzoso

El pasado 11 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud de controversia constitucional que promovieron magistrados de Veracruz para intentar combatir su retiro forzoso al cumplir 70 años, ley que se ha aplicado de manera retroactiva tras una reforma de 2017.Por esta razón, la magistrada Concepción Flores Saviaga informó que impugnarán la decisión de la Corte. Según explicara la misma togada en días pasados, el recurso de controversia se interpuso con la firma de cuatro magistrados, aunque se requerían 5 rúbricas, sin contar con el apoyo de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, a pesar que había un acuerdo para que ella misma interpusiera el recurso legal, pues así se había acordado en el Pleno.Flores Saviaga señaló que procedieron ante la omisión de la Presidenta.Cabe recordar que el pasado 30 de julio el Congreso de Veracruz designó a 6 nuevos magistrados a pesar de que existían amparos y suspensiones que dejaron sin efecto la jubilación de Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo, así como una suspensión para la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, quien no fue ratificada en el cargo por otros 5 años.Esto desató un conflicto público entre integrantes del Poder Judicial, pues le recriminaron a la la magistrada presidenta Martínez Huerta haber firmado un acuerdo con el cual se comprometía a comunicar al Congreso del EstadoFlores Saviaga reprochó que la Presidenta del Poder Judicial no cumplió con las obligaciones explícitas de su cargo como lo contempla la Constitución del Estado; ni tampoco defiende la división de Poderes.Enfatizó que la inacción de la Magistrada Presidenta derivó en el acuerdo con fecha 7 de julio, cuando el pleno del Congreso determinó no ratificar en el cargo a los magistrados Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, Fernando Charleston Salinas, Edel Humberto Álvarez Peña y Víctor Manuel César Rincón, del Tribunal Superior de Justicia.Además, en esa fecha el Congreso aplicó retiro forzoso a Lezama Moo y Dorantes Romero.En conferencia de prensa, la magistrada Flores Saviaga dio a conocer que dada la negativa de la Presidenta del Tribunal, los integrantes del Pleno promovieron por su cuenta, sin embargo, la Suprema Corte determinó desechar este recurso.La Corte justificó que es responsabilidad de la titular del Poder Judicial, y no de los demás integrantes del Pleno, promover esta solicitud.“Y como no lo hizo, quiero comentarles que estamos discutiendo los magistrados el criterio de la Suprema Corte porque consideramos que la ley no puede ser cuadrada, sino que puede haber interpretaciones flexibles”, dijo.Comentó que presentaron el recurso de reclamación el pasado 17 de septiembre y aseguró que está todavía firme la defensa del Poder Judicial.Flores Saviaga enfatizó que la Suprema Corte no puede aplicar una ley literal, sino que el Derecho permite la interpretación."Entró el recurso ante la Suprema Corte por los medios electrónicos", dijoLa Magistrada además reprochó el deslinde que en días pasados hizo la Presidenta del Poder Judicial, dado que ante los medios Sofía Martínez afirmó que "no hubo un Pleno" donde ella se comprometería a formular una controversia Constitucional."Ella dice que no hay sesiones, pero claro que hay sesiones, hubo sesión el 13 de julio donde está el compromiso de ella que ella iba defender al Poder Judicial y los compañeros que tenían el amparo", dijo.A lo que la togada Concepción Flores alertó que Martínez Huerta sí se comprometió a presentar Controversia Constitucional, a pesar de lo que ha dicho a la prensa.Por los hechos ya enunciados, Flores Saviaga recalcó la exigencia para que la Presidenta del Tribunal presente su renuncia al cargo."Si no lo hubiera hecho como ella lo manifiesta, por ley lo tendría que hacer (la controversia) y si no lo hace no es una digna representante del Poder Judicial y se los digo con esta seguridad".Enfatizó que para concretarse la renuncia de la Magistrada tienen que participar la sociedad civil y más, los abogados que han sido afectados con las decisiones de esta."Se debe a la inexperiencia de la presidenta y a la mala fe, porque no tiene un cuerpo de asesores".que no estaban vacantes las magistraturas de Dorantes Romero y Lezama Moo.