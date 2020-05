Veracruzanos no se aplican contra pandemia; siguen sin disminuir movilidad

Veracruz es una de las entidades donde su población desacata el confinamiento y no ha logrado disminuir al menos en 65 por ciento la movilidad comunitaria para disminuir los índices de contagio durante la pandemia de coronavirus.



En el último reporte otorgado por el director general de Promoción de la Salud del Gobierno federal, Ricardo Cortés Alcalá, se indicó que en su mayoría, las entidades de la República están acatando las medidas de prevención, no obstante, Veracruz no ha logrado la meta.



El informe de movilidad que se otorgó lo elabora el equipo de CONACYT e Infotec y tiene tres fuentes de información para los reportes de movilidad comunitaria: Google, Twiter y Facebook.



A través de los teléfonos móviles, se siguen los movimientos de los usuarios, de manera que las empresas compartieron la información de forma anónima, para con ellos medir el índice de movilidad, explicó el funcionario federal.



Una de las principales medidas preventivas implementadas por las autoridades de Salud fue el confinamiento, para evitar contacto y por disminuir el contagio a COVID-19.



Es por ello, que desde el 23 de marzo inició la Jornada de Sana Distancia y el llamado a quedarse en casa, para reducir a movilidad al menos al 65 por ciento en cada Estado.



Al respecto, del análisis a las 32 entidades, se informó que el estado de Aguascalientes llegó a la meta de disminuir al menos el 65 por ciento de movimiento de la población, al igual que Baja California, donde desde el 7 de abril se ha mantenido sobre esta meta.



Campeche también cumplió con la meta y disminuyó la movilidad en 65 por ciento.



Coahuila, Colima, Chiapas y Chihuahua se han mantenido cercanos al 65 por ciento de disminución de la movilidad.



Mientras que estados como Puebla, Morelos, Michoacán y Veracruz, no han cumplido con el confinamiento.



Es el estado de Veracruz, el que no ha llegado a la meta, solo en una ocasión lo ha hecho durante toda la campaña que inició el 23 de marzo, expuso Cortés Alcalá.



De acuerdo a los datos oficiales presentados por el director general de Promoción de la Salud, en la entidad se mantiene en apenas 50 por ciento la disminución de la movilidad.



“Agradecemos a todos los veracruzanos que han dejado de moverse y se han quedado en casa, pero los invitamos a disminuir un poco más la movilidad”, dijo Ricardo Cortés.



Cabe recordar que las cifras a COVID-19 en Veracruz continuan en aumento. El último reporte del día miércoles 6 de mayo, registró 872 positivos y 83 defunciones, ademas, la tendencia continúa como acelerada, lo que significa un mayor incremento de los casos positivos.



La transmisión comunitaria en Veracruz se mantiene en ascenso, incluso, en los últimos 5 días se ha presentado un promedio de 53 casos positivos diarios, con un rango entre 32 y 99 casos, además, a nivel nacional la entidad se cataloga en color rojo, es decir, es una de las de mayor carga de la enfermedad en el país.