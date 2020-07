Verifican autoridades estatales uso de cubrebocas en transporte público de Veracruz Puerto

A partir de este lunes es obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público, por ello, elementos de Transporte Público Estatal realizan operativos aleatorios para revisar e invitar a los usuarios a cumplir con la normativa y evitar el contagio de COVID-19.



A quien no trae su mascarilla se le proporciona una, así como gel antibacterial.



Asimismo, se le informa al chofer de la unidad que no debe subir a personas sin el cubrebocas y sólo al 50 por ciento de su capacidad.



"Buenos días pasajeros, soy el supervisor Julio Morales de Transporte Público con sede en Veracruz. El motivo de nuestra visita es decirle que deben andar (con el cubrebocas) y cuando pagamos al subir, hay que usar gel. Le pedimos que usen su cubrebocas y también al conductor", dijo el elemento de Tránsito Estatal en los camiones.



Los usuarios y choferes afirman que esta medida es positiva y la acatan.



Incluso no se permite subir sin el cubrebocas, afirman los conductores.



"Que utilicen el cubrebocas y que no se lo quiten, es por bien nosotros. Que se queden abajo, si lo traen se los ponen, porque si no lo traen no los puedo subir", comentó José Antonio Contreras.



Los pasajeros deben también colocarse en los asientos junto a las ventanas y de preferencia solo un pasajero en cada lado del camión.