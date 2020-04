Xalapeños hicieron pan a Susana Distancia; ya la venden

Con harina de salvado e ingredientes naturales, una empresa xalapeña creo un pan con la figura de “Susana Distancia”, personaje creado por el Gobierno para promover medidas de higiene durante la contingencia de coronavirus.



En redes sociales, la panificadora “Punto de Salvado” presentó un modelo a escala de la acérrima enemiga del COVID-19, cien por ciento comestible y disponible en venta en local o a domicilio.



El pan de Susana Distancia sirvió para dar un mensaje de agradecimiento a los clientes de la panadería y anunciar el cierre temporal de actividades.



"Si la vida te da limones. Ya no pudimos seguir abiertos esta semana. El pago de servicios no se reducirá, la mayoría de la gente no está pidiendo a los negocios locales y las rentas no se detienen".



“Pero no todo está perdido. Pues muy pronto regresaremos. Y tendremos un par de estrategias nuevas para que te animes a comprar con nosotros el pan. ¡Gracias a todos los que nos siguen apoyando!”, publicaron en redes.



Sin embargo, el diseño con la imagen de Susana Distancia generó frenesí en redes sociales, al grado que los clientes comenzaron a realizar pedidos de la hogaza.



La panadería anunció volver a trabajar y cubrir pedidos después del lunes 13.