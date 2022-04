Xalapeños son responsables, no necesitan Ley Seca, dice Regidor

Para el regidor quinto y titular de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, Diego Florescano Pérez, la aplicación de la denominada Ley Secaeste fin de semana en Xalapa por el Ejercicio de Revocación de Mandato sería innecesaria."Yo creo que está más abocada a lugares donde hay una violencia más palpable como Michoacán, Guerrero, donde sí valdría la pena que se observara pero creo que en Veracruz prevalece la calma y pudiéramos transitar sin la Ley Seca", externó.Aunque dijo que aún no se define si se aplicará o no la prohibición de venta de alcohol este sábado y domingo, Florescano Pérez apuntó que la medida se podría evitar dado que la ciudadanía es consciente."Recordarles que no es un proceso electoral, la ley seca está fundamentada para procesos electorales, en el caso de la consulta que se va a hacer el fin de semana el INE no está requiriendo una Ley Seca obligatoria, queda al arbitrio de los municipios y los Estados", expresó en ese sentido.Apuntó además que la Alcaldía Capitalina aguarda a ver si el gobernador Cuitláhuac García Jiménez emite algún decreto pero reiteró que los xalapeños se conducen de manera civilizada en estos procesos consultivos.Más que restringir el expendio de alcohol, reafirmó que se debería impulsar la reactivación económica de la ciudad, que ha sido duramente golpeada en los dos últimos años derivado de la pandemia de COVID-19."Nosotros abonamos a que demos oportunidad a que la economía se siga recuperando y no cerremos locales por cerrar", externó el integrante de la Comuna al recordar que este fin de semana también comienza la época vacacional por Semana Santa, lo que resulta de gran importancia para el comercio en Xalapa y todo el Estado.