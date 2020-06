Ya no nos interesa si resuelve caso Caballo Blanco, nos dejó desamparados

Familiares de las víctimas del bar Caballo Blanco se manifestaron en la entrada del recinto portuario de la Laguna de Pajaritos en solicitud de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las escuche y se haga justicia.



"Yo aquí voy a estar hasta que él se vaya, sino lo voy a seguir hasta que salga del estado de Veracruz, esto es con mis propios recursos, se supone que él dijo que iba a luchar para conseguir la presidencia por el pueblo y para el pueblo, quiero saber dónde está su pueblo en este momento, dónde está su dolor para él, para el pueblo, yo soy el pueblo, yo he sufrido porque a mí me quitaron a mi hija, a mí me la mataron", dijo una inconforme.



La mujer declaró que a estas alturas no le interesa si el caso se resuelve, sino la indemnización para sus nietos huérfanos tras la muerte de su hija que era bailarina.



"Si no se va a esclarecer el caso, no me interesa, simplemente me interesa que le den indemnización a mis niños, que no me los dejen en el desamparo, que les den sus becas porque quedaron huérfanos, yo ya soy una señora grande, yo voy para abajo, pero ellos para arriba", agregó



América Gómez reprochó que incluso la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) no les ha pagado los apoyos de mayo y junio por concepto de alimentación y pago de renta con valor de 4 mil 366 pesos, debido al recorte de presupuesto que sufrió.



Lamentó que ningún nivel de gobierno haya resuelto hasta el momento la situación y recordó que el pasado 17 de febrero encaró al gobernador Cuitláhuac García y le dijo: "creo que el gobernador es usted y si usted no sabe mandar, entonces deje el puesto".



"Cuitláhuac dijo que nos iba a dar el apoyo, hasta ahorita ni la custodia legal que él ofreció me han dado, becas tampoco", finalizó.