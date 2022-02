En Veracruz, delincuentes comunes mienten y dicen ser de cárteles: SSP

Ante la inquietud suscitada por la reciente declaración de que en la entidad ya no operan cárteles de la delincuencia organizada , el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, explicó que en Veracruz la actividad de estas transnacionales del crimen organizado ya no existe pero delincuentes comunes se atreven a utilizar sus siglas para infundir temor.Durante entrevista, el funcionario estatal agregó que no tener cárteles en la entidad no significa que en su momento no tuvieran una presencia importante y que fue la que dejó los altos niveles de violencia en el Estado, sin embargo, aseveró que gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de Gobierno, hoy se ha logrado acotar.“Podemos decir que actualmente operan bandas en las que, en algunos casos, participan personas que formaron parte de esos grupos pero ya no tienen vínculos o ligas con esas grandes agrupaciones. Sólo usan sus siglas o se presentan como de uno u otro bando, con la intención de causar temor entre la ciudadanía”.Obviamente, dijo, si el delincuente va con el comerciante a pedirle pago de piso a nombre de una banda desconocida, no lo tomarán en cuenta, por ello utilizan siglas que infundan temor.“Si va y le dice soy del Cártel de Los Chicharitos, pues lo corren a escobazos pero si le dice que es del CJNG o Los Zetas, claro que infunde temor”, dijo.Reiteró que por ello es importante que la ciudadanía, en caso de ser víctima de extorsión, se asesore y llame a las líneas de emergencia 911 o al 089, donde se les va a apoyar.Gutiérrez Maldonado señaló que esa es la nueva realidad que se vive en la entidad donde, con base en el trabajo de inteligencia, operativos y estrategias coordinadas, todos los días se trabaja por construir la paz en Veracruz.