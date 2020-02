No hay privilegios, no es fácil quitar a quienes obstruyen calles de Xalapa: Alcalde

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, aseguró que no hay preferencias con ningún vendedor ambulante, sino que por la antigüedad de los establecimientos en las calles tienen que preparar a los comerciantes informales para retirarlos de las banquetas que obstruyen.Y es que este jueves, durante un recorrido en el Centro de la capital, sobre la calle Poeta Jesús Díaz, personal de Limpia Pública, Comercio y Movilidad Urbana no quitó a todos los que impedían el paso a peatones "Lo que pasa es que es complejo, ustedes lo ven, hay calles donde verdaderamente desde hace muchos años ocupan más de la mitad de la banqueta, entonces no a todos es fácil moverlos, en algunos casos es más difícil, no es que haya un privilegio, sino que se les está buscando poco a poco oportunidad de que se reubique", dijo.Al respecto reiteró que con el operativo permanente de recuperación de espacios, el objetivo es devolver el libre tránsito al peatón."Muchas calles de nuestra ciudad están ocupadas por el comercio informal e incluso por el comercio establecido que saca sus productos sobre las banquetas y el trabajo que están haciendo los inspectores del DIAC, es que poco a poco se vayan retirando o replegando".Cabe recordar que el día de ayer en dicho operativo, por parte del personal del Ayuntamiento de Xalapa, no todos los pequeños comercios ambulantes fueron retirados, pues sobre la calle Pípila, los encargados no quitaron las casetas de venga de comida que se encuentran sobre la acera.