Poder Judicial por fin se reactiva el 17 de septiembre, asegura Presidenta

Ante las quejas y protestas de abogados por la parálisis en juzgados de Veracruz debido a la pandemia de COVID-19 desde marzo pasado, la magistrada presidenta del Poder Judicial, Sofía Martínez Huerta, aseguró que por fin se reactivarán, como estaba contemplado, este 17 de septiembre En meses pasados, cabe recordar, el Poder Judicial había retrasado más de una vez el reinicio de actividades alegando problemas internos y la contingencia sanitaria.“Con esta reapertura, que es en próximos días, también habrá cuidados bajo los más estrictos protocolos. Se va a restablecer la apertura, se van a suspender las inactividades y vamos a continuar laborando”, dijo Martínez Huerta.Ante constantes críticas de abogados por la suspensión de labores, quienes incluso han pedido la renuncia de la Presidenta , la Magistrada aseguró que nunca han dejado de laborar y ha atendido las quejas.“He estado recibiendo a grupos de abogados, hemos platicado y están conscientes de cuál es la situación. Se han ido con la verdad, hay libertad de expresión, yo he estado atenta y presta para atender a los grupos que me han visitado y hemos demostrado que sí estamos trabajando”, dijo.Enfatizó que en materia familiar nunca se suspendió la atención y en materia penal tampoco.Por otra parte, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia dio a conocer que aproximadamente 7 jueces se han contagiado COVID-19 y también algunos empleados."Tuvimos entre 6 y 7 jueces que han regresado ya, personal también ha sido afectado. No ha sido público porque no ha habido la necesidad de hacerlo, sabemos al interior y tenemos 3 mil empleados en todo el Estado, es imposible que no se contagien. Han tenido cuidados excesivos en sus casas", dijo.Este viernes, Sofía Martínez participó junto al Gobernador en el “Acto solemne por los lamentables decesos en México causados por el virus SARS COV-2”, en el parque Juárez de Xalapa.