24 horas en la vida de una mujer - Stefan Zweig

La verdad estoy sin palabras…en esta novela corta, Zweig nos sumerge en la vida de una anciana dama conocida como "Mistress C", la cual nos hará saber cómo en tan solo 24 horas, vivió, sufrió, amó, odió y todo tras conocer a un peculiar joven, gracias al cual también conoció una parte de sí misma que ni ella misma sabía que tenía, me atrevo a decir sin temor a equivocarme, que sería un grave error hablar de más sobre la historia en sí, porque simplemente es una novela corta interesante, sublime, exquisita, magnifica, una verdadera obra maestra en toda la extensión de la palabra, la cual definitivamente debes leer sí o sí por lo menos una vez en tu vida.Admito que Stefan Zweig fue realmente un autor bastante humano, sensible, talentoso, excepcional y desde que leí mi primera obra del mismo (El mundo de ayer) quedé fascinado.Esta cuarta obra que leo de él, me ha dejado enamorado. Un vital e imprescindible autor que si te dices ser un lector, debes leer por lo menos una vez en tu vida, pues quien mejor que él para reflejar el alma y la condición humana a través de la buena literatura.Cierro con uno de sus aforismos:“La verdad a medias carece de valor; sólo lo tiene la que exponemos íntegramente”Ir Knot