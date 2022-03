Con su característica prosa (poética y esplendida) el autor nos narra las aventuras de Chichikov, un personaje que se dedica a comprar almas (en Rusia, siervos) muertas, para lograr hacerse un renombre en la rural Rusia, pero este excesivo impulso humano, le traerá consecuencias fiscales, físicas y existenciales. Una novela satírica, humorística y hasta filosófica, que desafortunadamente quedó inconclusa (debido a que influenciado por un religioso, decide dedicar su vida a dios perdiendo la cordura y destruyendo toda su obra) sin embargo, debo decir que pese a ello, es una verdadera obra maestra. Aunado a esto, al lector también le agradará encontrarse con unas sorpresivas y muy agradables referencias, por lo que me parece imprescindible leerla, pues más allá del contexto histórico (sobre los siervos rusos), me atrevo a decir que tiene una vigencia actual, pues Gógol hace, efectivamente, una sátira, donde el ser humano es capaz de llegar hasta lo más absurdo de su ser, para saciar su enorme ego y su lamentable naturaleza humana. Dicho lo anterior, cierro con uno de sus aforismos: El ser humano suele ser sabio, inteligente y astuto en lo que se refiere a los demás, y no en cuanto a si mismo.Ir Knot