Aunque muchos piensan que Carlos Fuentes era mexicano, no lo es, el nació en Panamá en el año 1928 y murió en la CDMX en 2012, aunque muchas de sus novelas se basan en México, fue Premio Cervantes y otros más.



Aura, una novela polémica, que hace años en ciertos colegios mexicanos fue prohibida para estudio de sus alumnos, forma para del fenómeno literario como BOOM LATINOAMERICANO, que fue entre los años 50s y 70s del siglo XX.



Esta novela se ubica al principio de la década de los 60s, publicada en 1962 y se basa en la relación de Aura con su tía anciana, en donde el protagonista se enamora de Aura y quiere llevársela, por la relación con su tía Consuelo pero se da cuenta de un hecho increíble.



Pero bueno, no les digo más, es una buena recomendación para que lean esta novela ya clásica y para que se sorprendan ustedes mismos, no quedándome otra que mandarles saludos a todos.



Rogelio Ordóñez Solana.