Rafael de Zayas Enríquez, nacido en el Puerto de Veracruz en 1848, abogado, periodista y escritor; muy estudioso sobre los hombres y México, lanza esta bella obra en 1906.



Aunque perteneció al régimen Porfirista, llegó a escribir esta biografía que titula Benito Juárez, Su Vida-Su Obra, en donde hace referencia a Juárez desde su familia, crecimiento, en la política y realiza hasta la lista de bienes después de la muerte de Juárez. Todo esto con una objetividad tremenda y por ello dicha obra fue muy premiada en el aniversario 100 del natalicio del Benemérito de las Américas.



Es una de las mejores biografías que he leído de Juárez, por eso no tengo empacho en recomendarles este bello e interesante libro y en estos días que se encuentra muy tergiversada la historia de México, es bueno para salir de dudas de este gran personaje que creó la República tal y como hoy la conocemos.



No me queda otra que mandarles saludos y que aprovechen este rico frío para leer un buen libro.



Rogelio Ordóñez Solana.