Con una prosa poética, el injustamente olvidado Isaak Bábel (13 de julio de 1894 Odesa, Ucrania - 27 de enero de 1940 Moscú, Rusia) nos narra una serie de relatos basados en su experiencia como corresponsal de guerra (Polaco - Soviética), del primer ejército de caballería del mariscal de campo Semión Budionny, durante 1920. Un libro corto, cargado de una denuncia, de un testimonio agudo, penetrante, gráfico y sin tapujos de la parte más oscura no sólo de los Soviéticos, sino del alma humana. Realmente es literatura soviética en estado puro, de gran nivel poético. Por último, debo agregar que si no hubiera sido por Maxim Gorki, aunado a la muerte de Stalin, entonces posiblemente estos poéticos y magistrales testimonios (porque más que relatos me atrevo a decir son testimonios) nunca hubieran salido a la luz, pues por ser presuntamente “Anti-Soviético”, el autor fue víctima física, psicológica y literaria del llamado "Stalinismo".Ir Knot