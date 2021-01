Seguramente este viejo libro es ahora "de colección". El autor fue un distinguido maestro de generaciones, cuyo nombre aún se recuerda y alguna escuela lleva su nombre. En el libro de marras nos enseña el bien hablar y el bien escribir, marcando los errores en que caemos quienes descuidamos las reglas gramaticales.

En 266 páginas, nos regala 110 epigramas que él llama "Chispitas Gramaticales", en una de ellas se refiere a la palabra mortalidad mal usada en vez de mortandad pero para darle actualidad a este inteligente y simpático modo de enseñar, transcribiré el epigrama supliendo esa palabra por la horrorosa, monstruosa y actual "sanitizar" que, cada vez que la oigo me para los pocos pelos que me quedan. Va:



"Muy estimados doctores

en nombre del bien hablar

se me ocurre suplicar

a ustedes y a otros señores

que se llaman escritores,

no digan "sanitizar"

en vez del verbo sanear

porque ello es un grave error

que en la ciencia de un doctor

deja mucho que desear".



"La humana sabiduría

piadosa, puede, en verdad,

reducir la mortandad

que tan grande es hoy en día;

pero decir que podría

la ciencia disminuir

la sujeción a morir,

es cosa descabellada

por ir siempre encadenada

la muerte con el vivir".





Magno Garcimarrero O.