Contacto, Carl Sagan

Uno de mis autores favoritos, Carl Sagan (1934-1996) astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, científico y escritor, laureado con el premio Pulitzer de origen Estadounidense quien en 1985 publica esta obra, que al leerla integra al lector en la ciencia ficción con algo de realidad científica y muchas teorías e hipótesis.Esta obra trata preponderantemente sobre el contacto extraterrestre, tomando en cuenta la Ecuación de Frank Drake (ecuación probabilística para estimar la cantidad de civilizaciones que, en nuestra galaxia podrían poseer emisiones de radio detectables) y además las afectaciones de los humanos al conocer que no estamos solos, comprobando esto con emisiones de radio provenientes del espacio, entra a la numerología, la teoría de anillos de gusano (para viajes interestelares) y un viaje que solo dura unas minutos en tiempo tierra a lo largo del universo conocido.Bueno a los amantes de este tipo de género, es una gran recomendación para que en estos días invernales la puedan leer; en fin no me queda otra que mandarles saludos.Rogelio Ordóñez Solana.