Toca el turno de otra novela, esta vez de la mano de “Gabo”, la cual es completamente predecible, es cierto, pero ello no le quita ser una historia atrapante, pues es una novela corta que fácil se consume en 1 día, en la cual se nos narra la historia de Santiago Nasar, hombre de 21 años que abandona los estudios de secundaria cuando su padre fallece y tiene que actuar como padre de familia y dirigir el Divino Rostro, una hacienda que su padre le dejó en herencia.



En ella se encuentran varios personajes, los cuales en cierto modo, todos saben que unas personas van a matar a Santiago, pero irónicamente él es el único que no lo sabe, salvo ya al final de la novela (y de su vida claro está), esto debido a que presumiblemente llega a desvirgar Ángela Vicario, que se casa y horas después, es devuelta con su familia por su ex esposo Bayardo San Román.



Es una muy buena novela, que sí, pudiere llegar a tener cierta “dificultad” en cuanto a la cantidad de personajes, pero aun con todo ello, es muy digerible, con un final un tanto crudo, que llega a ser “la cereza del pastel”



Sin duda me recuerda un poco a Cien Años de Soledad, además de contar con algunas referencias literarias, creo que será del agrado de muchos, porque sin duda, Gabo no decepciona.



#QuedateEnCasaLeyendo