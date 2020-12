Cuento de navidad - Charles Dickens

Charles John Huffam Dickens, de nacionalidad inglesa, un gran escritor muy afamado a nivel mundial, de la época Victoriana, con grandes obras populares tanto es así que el término “DICKENSIANO” se utiliza para describir las malas condiciones sociales o los personajes cómicamente repulsivos.



En esta obra que recibe diversos nombres: “A CHRISTMAS CAROL” (la más conocida), “IN PROSE. BEING A GHOST STORY OF CHRISTMAS”, y que se ha traducido al español como una CANCION DE NAVIDAD y/o CUENTO DE NAVIDAD que fuera publicada en el año de 1843.



Dicha obra se centra en el personaje de EBENEZER SCROOGE, descrito como un viejo avaro, amargado, grotesco, déspota; que lleva una vida donde solo lo le importa el dinero y nada más; el cual es visitado por varios fantasmas que le enseñan las navidades pasadas, presente y futuras.



Una lectura muy recomendable, aunque se han hecho películas, caricaturas, de esta obra popular, pero nada como leer esta gran obra; donde aprovechando la navidad que en unos días nos llegara, se los recomiendo; no quedándome otra de mandarles saludos.



Rogelio Ordóñez Solana.