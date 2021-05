Dagón – H.P. Lovecraft

Hace ya algún tiempo, había escuchado sobre el mítico y legendario Howard Philips Lovecraft (H.P. Lovecraft) (1890-1937) el cual sale de lo convencional del género horror (Fantasmas y Demonios) para agregarle elementos de ciencia ficción y así crear el: Horror Cósmico.



Dagón no es la excepción, pues se trata de un relato relativamente corto, en el cual poca información tenemos sobre nuestro protagonista, salvo que nos escribe bajo una fuerte tensión mental, sin dinero, y agotada su provisión de droga, así mismo, en la recta final nos cuenta el porqué se encuentra en estas condiciones, pues tras un rato de quedar varado en una especie de mar viscoso y negruzco, encuentra un monolito con inscripciones antiguas, segundos después ve salir del fondo de esa extraño mar a él…¡Dagón!

Esta traumática experiencia lo atormenta a tal grado de caer en las manos de la morfina y dado que como ya mencioné previamente se agota su provisión, y que presumiblemente Dagón se acerca a la puerta de su habitación no tendrá de otra más que suicidarse.



El autor, logra llegar a lo más profundo de la psique del lector, de una forma oscura y aterradora, pues tras finalizarlo es donde te cuestionas… ¿Y si todo fue solo un invento y en realidad estaba internado en un hospital psiquiátrico? ¿Cómo logro escapar de las garras del tenebroso dios-pez? ¿Qué clase de mente tenia H.P. Lovecraft para crear estos relatos aterradores? ¿Y si todos estos “inventos” de razas alienígenas, viajes en el tiempo, antiguos dioses crueles y vengativos y la existencia de otras dimensiones en el espacio que habitamos, no fueron solo inventos suyos?