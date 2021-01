Jules Gabriel Verne, nacido en Nantes, Francia un 8 de febrero del año de 1828, considerado junto con H. G. Wells, los padres del género literario de ciencia ficción.



En el año de 1865 realiza una magistral obra como es DE LA TIERRA A LA LUNA, obra por demás entretenida y de ligera lectura, y más para aquellos aficionados a la ciencia ficción.



En el libro presenta conocimientos de geografía, balística, ingeniería, astronomía, entre otras cosas, sin embargo contiene un adelanto a toda la tecnología de nuestros tiempos, pero les puedo seguir diciendo más de esta magnífica lectura, pero mejor léanla no se arrepentirán.



Pues no me queda otra que mandarles saludos y esperando que se encuentren bien.



Rogelio Ordóñez Solana.