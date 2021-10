El Almohadón de Plumas - Horacio Quiroga

Alicia y Jordán estaban felizmente casados (o no) después de una peculiar luna de miel, vuelven a su hogar, las tensiones se iban disipando poco a poco, de pronto Alicia cae enferma, los médicos, inútilmente van en su auxilio, pues no logran saber que tiene, concluyen que es una anemia aguda, día con día ella se está vaciando; sin saber cómo, sus delirios son notorios, su marido pasa tiempo con ella pero ya es demasiado tarde, Alicia ha expirado. Tras este lamentable suceso, la criada limpia la cama de la ahora difunta, hasta que en la almohada encuentra unas gotitas de sangre y con ello la causa de su espeluznante muerte!Recuerdo que leí a Quiroga hace años (dentro de mis primeras lecturas) y recordaba este peculiar cuento, entre otros (anaconda y La gallina degollada) y puedo concluir que Quiroga tenía una maestría para hacer cuentos de terror y horror, claro se podrían considerar un reflejo de lo triste y trágica que fue su vida.Finalmente debo agregar, que te recomiendo revisar bien tu almohada antes de dormir, no sea que te lleves una desagradable sorpresa…Ir Knot