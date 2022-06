El alquimista - Paulo Coelho

La historia gira en torno al joven Santiago, un pastor quien vive feliz en su pequeño mundo ovejuno, hasta que después de tener un sueño de forma repetida, decide ir en busca de una gitana para que le ayude a interpretarlo y con ello llegar hasta lo más profundo del desierto en busca de esa quimera. Una obra metafórica sobre los sueños y anhelos de los seres humanos, incluso sobre el sentido de la vida y la felicidad en ella, conocidos en esta obra como la "leyenda personal".Yo sé que es un libro sujeto a una cantidad abismal de críticas y por ello siempre tuve la "curiosidad intelectual" sobre la obra y el autor respectivamente. Ahora entiendo porque conquista a millones en el mundo. La novela está compuesta por breves capítulos que la convierten en una obra de fácil digestión, aunado a una prosa sumamente básica (demasiado diría yo) por lo que no implica ningún reto lector y gracias a ello, puede leerse en una sentada, pero eso no lo convierte en un "libro basura" como muchos lectores comentan (juzgar sin conocer en pleno siglo XXI me parece un craso error, recordemos a Marco Aurelio: “No te dejes arrastrar por la primera impresión de algo”). Evidentemente los lectores más exigentes (o esnobistas) podrían preferir obras como las de Woolf (Virginia), Joyce (James), Faulkner (William), Proust (Marcel) o Vargas Llosa (Mario) y es respetable. Yo creo que el autor (Coelho) es un gran acierto para conquistar nuevos lectores o para salir de un bloqueo lector, porque al final, lo verdaderamente importante, es leer y aprender.Cierro con su siguiente aforismo: "Cuando todos los días parecen iguales, es porque las personas dejaron de percibir las cosas buenas que aparecen en sus vidas"Ir Knot