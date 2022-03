En esta novela corta conoceremos la historia de Stanislaw, quien decide ir a visitar a su hermano Boleslaw, el cual vive apartado de la civilización en un aserradero pero en realidad, Stas no va sólo de visita, también va a morir, pues se encuentra en una fase terminal. Por un lado, la obra de carácter existencial muestra la aniquilación física del hombre (Stanislaw, por su enfermedad terminal) y la aniquilación emocional (Boleslaw, por la reciente muerte de su esposa), por otro lado, puede ser el reflejo de la preocupación del autor por la ocupación Nazi en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial.Eso es lo bonito de la literatura, de determinadas obras, que pueden estar sujetas a diversas interpretaciones pero independientemente de la forma en que la queramos ver, me parece que en esta obra podremos filosofar sobre la vida y la muerte, cuestionarnos la existencia, pues Stanislaw comienza a despertar, a vivir, a encontrarle sentido a su vida, esto gracias a su enfermedad y, a una persona que conocerá en este inquietante bosque de abedules. La verdad me pareció una novela-corta un tanto profunda, un tanto oscura en realidad y al terminar de leerla, puedo sentir como se agita en lo más profundo de mi ser.Ir Knot