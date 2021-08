Necesitaba releer algo y que mejor que este relato del gran Stevenson, estoy seguro que muchos ya lo han leído pero también hay muchos aún no y espero esta breve reseña los impulse a leerlo si alguna vez les llamó la atención.



La trama gira en torno al Dr. Jekyll quien, gracias a una extraña mezcla de químicos, logra sacar su lado oscuro pues en propias palabras del Doctor, todo ser humano tiene ambas partes en sí mismo, el bien y el mal pero conoceremos a su parte malvada Mr. Hyde luego de atropellar sin más a una niña y pasar de largo, hasta que Mr. Enfield en compañía de otros peculiares personajes logran detenerlo y lo amenazan con pagar una cantidad a la familia de la niña, al pasar por alto dicho escándalo pero eso no será todo lo que veremos sobre este demoniaco ser…



Dado que se trata de una obra corta, lo mejor es no hablar más acerca de la historia, sino invitarlos a que si tienen la oportunidad de releer algo, no lo duden pero sobre todo, a que disfruten de la pluma del maravilloso Robert L. Stevenson pues es magistral.



