El gallo de oro – Juan Rulfo

Se trata de una novela corta que gira en torno a Dionisio Pinzón, un joven quien vive en compañía de su madre en precarias y extremas condiciones de pobreza, hasta que logra hacerse de un gallo dorado moribundo y con ello un renombre como un reconocido gallero.Originalmente la obra estaba pensada para ser un guión de película, aunado al poco tiempo que tenía para hacerlo, Rulfo no puso un gran empeño en la misma, de hecho como tal tuvo que ser subsanada en ediciones más modernas.Se puede considerar como una obra menor del autor, de hecho comparada con Pedro Páramo se queda corta, sin embargo eso no cambia el hecho de que Rulfo supo plasmar perfectamente el México rural de su época, incluso, como podemos notar en cualquiera de sus cuentos (El llano en llamas) el México rural de cualquier tiempo, pues cuando decidimos adentrarnos en su peculiar prosa, logramos percibir ese ambiente de desolación, tristeza, de una realidad que pocos vemos.Pero no todo es tan malo como parece, pues también podremos encontrar temas inherentes al ser humano, como el amor y la amistad, aunque también lo más oscuro del ser humano, la hipocresía, los vicios, las adicciones y la muerte.