Nick Carraway nos narra la oscura y triste historia que acontece alrededor de su vecino "Jay Gatsby", un misterioso personaje que realiza fiestas masivas en su gran mansión, donde prácticamente entran todos, conocidos y desconocidos, un personaje sumamente rico de quien circulan rumores pero quien realmente nadie conoce. Al ser relativamente nuevo en el vecindario, Nick, nuestro narrador, logrará entablar una gran amistad con Gatsby y, valiéndose de ella, Gatsby pedirá un gran favor a su nuevo amigo, para que Nick pueda ayudarle con un asunto pendiente de su pasado pero cuando “el barco se hunde” y Gatsby es dejado a su suerte, será Nick Carraway su único y verdadero amigo hasta el final.Qué puedo decir, un clásico inmortalizado, cargado de drama y romance, escrito en una prosa poética (recordemos que Francis tuvo sus inicios como poeta, al menos esa era su idea). Se supone que Fitzgerald plasmó el reflejo de los "locos años 20" en USA (importante recordar que el periodo comprendido entre 1914-1918, fue el de la llamada Gran Guerra), de una sociedad frívola, vacía, que sólo se la vive de fiesta en fiesta, jazz, alcohol y mujeres, sin un fin en particular (repito, periodo posguerra).Me pareció una historia sumamente interesante y con una gran carga psicológica, que no está lejos de nuestra época actual pero sobre todo, una historia muy triste, especialmente en la recta final, por lo que me parece adecuado concluir con su siguiente aforismo:"Aprendamos a demostrar nuestra amistad al hombre cuando esté vivo y no después de su muerte".Ir Knot