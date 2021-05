Una novela situada en nuestro bello Veracruz, se basa en una persona sin oficio ni beneficio, que hace o dice que uno de sus ancestros fue parte de la guerra de reforma, y hasta asesor de Benito Juárez.



Una charada política en la que todos se ven inmiscuidos, hacen homenajes a alguien que no existió, hacen su estatua y todos los políticos, como siempre, hasta tomarse la foto quieren.



Es una breve lectura, simpática que se las recomiendo mucho y, bueno, no me que otra que mandarles saludos.





Rogelio Ordóñez Solana