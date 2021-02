El llano en llamas – Juan Rulfo

Ángel Rosas Solano

Movimiento literario y pictórico hispanoamericano surgido a mediados del siglo XX que se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella.

Movimiento armado que estalló en 1910

Conflicto armado de México que tuvo lugar de 1926 a 1929, entre el Gobierno y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles que proponía limitar y controlar el culto católico en la nación.

Del famoso escritor mexicano de origen jalisciense, Juan Rulfo, este libro es una obra maestra que representa dignamente el llamado realismo mágico[1]. En él se encuentran agrupados 17 cuentos "empapados" de ese estilo peculiar del autor, quien alcanzó su máximo esplendor con otra obra inmortal: Pedro Páramo.Casi todos los cuentos proyectan un mundo de injusticias y desesperanza; y la mayoría de ellos, se ubican en un período posterior a la revolución mexicana[2] o a la guerra cristera[3].Como el propósito de esta reseña, más que sintetizar la obra en comento, busca motivar su lectura, sólo abordaré algunos de los cuentos que la integran."Nos han dado la tierra", describe el problema agrario que sucedió a la revolución mexicana; y narra la historia de unos campesinos a quienes les fue asignada, precisamente, una porción de tierra en la que resultaba imposible sembrar, por la dureza de ésta, por el sol inclemente y por la carencia de agua en las inmediaciones.En el cuento intitulado "Es que somos muy pobres", relata las vicisitudes de una familia cuyas hijas, ante la pobreza estrujante que viven, se prostituyen [las mayores] para poder sobrevivir; familia a la que, por si fuera poco, la naturaleza les arrebata, en su furia, lo poco que tienen para subsistir y asegurar su honra [pues las lluvias torrenciales y la crecida del río, hacen que se ahogue "la serpentina" que era una vaca que constituía el único patrimonio de la hermana más chica del clan familiar; lo cual la pone en riesgo de seguir el mismo camino que sus hermanas mayores, al quedarse sin su dote]."Talpa" cuenta el triste final de un triángulo amoroso entre dos hermanos y la esposa de uno de ellos; así como el insufrible camino que recorren los tres para ir a ver a la virgen de Talpa y para pedirle la salvación del enfermo [quien termina muriendo en ese trayecto no sin antes sufrir dolores inenarrables]."Macario" habla de la vida de un joven enfermo mental que vive con su madrina y la trabajadora doméstica de ésta. Él siempre tiene hambre y se enamora de la doméstica porque era generosa con él, tratándose de la comida y porque, en el piso frío en donde Macario dormía [entre arañas y alacranes], ella le cobijaba con su propio cuerpo."Paso del Norte" detalla la tragedia familiar que, en muchos casos [desde los tiempos en que Juan Rulfo escribió la obra que se comenta hasta nuestros días], vive quien emigra de México para ir a buscar la posibilidad de una vida mejor a los Estados Unidos y termina perdiendo no sólo el llamado "sueño americano" sino lo poco que tienen en nuestro país."Luvina" expone un ambiente impregnado de una esencia fantasmagórica. En el cuento, San Juan Luvina es un pueblo rodeado de tristeza, pobreza y muerte; ahí la vida no da frutos y la esperanza está muerta; en resumen, es el retrato de una vida miserable. "Por cualquier lado que se le mire, Luvina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza. Donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera" [escribió Rulfo]."Diles que no me maten", refiere cómo un hombre [Juvencio Nava], en su juventud, mata a su compadre [don Lupe], por un problema que tienen por los pastos que necesitaba consumir el ganado de aquél. Juvencio huye toda su vida y cuando piensa que ya purgó su condena al vivir siempre con miedo de que lo detengan o lo maten, es detenido por los soldados a cuyo mando se encuentra el hijo de su compadre muerto.La sinopsis de 7 de los cuentos que congrega la obra, son botones de muestra del gran valor literario del libro que se comenta; y, en mi opinión, es una de las joyas de la literatura mexicana que constituye lectura obligada para quien se precie de tener gusto por las letras.