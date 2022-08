El peligro de estar cuerda - Rosa Montero

Libro: EL PELIGRO DE ESTAR CUERDAAutora: Rosa MonteroEd. Seix Barral. 2022En este libro, Rosa Montero, escritora española de ya muy larga carrera, desarrolla una teoría, o más bien diría yo, una hipótesis: dice que la generalidad de quienes han tomado la profesión de las letras, es porque en algún momento de su vida infantil, o juvenil, han padecido carencias, pérdidas, maltrato o violencia que los ha dejado marcados para toda la vida y que, encuentran la escritura como paliativo a esos padecimientos.Trata de justificar su tesis narrando la vida... y muerte de muchos escritores; un buen número de ellos mediante el suicidio. Da a entender que la cordura o normalidad es anodina y no hace bulto en la historia. Las obras trascendentales, propone, han sido regularmente de personas sufridas.En su narración hace acopio de valiosa información biográfica de muchos autores, en particular de artistas y escritoras que han ganado el premio Nobel. El libro atrapa a los lectores, en particular a quienes creemos que sabemos escribir libros.--Magno Garcimarrero O.