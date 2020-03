Este libro se ha catalogado como novela o cuento corto, sin embargo, lo considero una auténtica mirada al México del Siglo XX por parte de su autor, el gran José Emilio Pacheco. Para tratar de desmenuzar dicha obra, es necesario saber que consta de una serie de relatos que producen al lector sensaciones de nostalgia, emoción y hasta tristeza, aún sin haber conocido los lugares que ahí se describen, razones que hacen a esta obra un verdadero viaje al pasado, envuelto de una gran variedad de detalles de la cultura mexicana de aquellos años.



El libro comienza con el relato que le da nombre a toda la obra El Principio del Placer, el cual habla de un muchacho de nombre Jorge, quien se enamora perdidamente de Ana Luisa, una joven amiga de sus hermanas y bastante mayor que él. A Jorge no le importará la edad de Ana Luisa e intentará conquistarla a toda cosa, sin embargo, como en toda historia de amor, surgen problemas que el deberá enfrentar, ya que dicha joven guarda una gran cantidad de secretos que ni siquiera al finalizar la obra se resuelven. Toda la historia se desarrolla en el Puerto de Veracruz.



"La Zarpa" es el segundo relato del libro, a través del cual se cuenta la historia de dos amigas, una fea y una bonita; la primera rodeada de suerte y buenos acontecimientos alrededor de su vida y la otra con poca gracia y una que otra tristeza. En el relato se plasma con mucha claridad la envidia y el enojo infundado que posee la amiga fea al ver todo lo bueno le pasa a su amiga, incluso desde que son estudiantes. Sin embargo, el tiempo que pasa sobre nosotros, demuestra a lo largo del texto, que no espera ni perdona a nadie, al contrario, el relato nos enseña que el tiempo nos vuelve iguales y es el verdadero dueño de nuestras vidas.



"La Fiesta Brava" constituye un relato complejo pero emocionante a la vez, donde se narra desde la mente de Andrés Quintana, mismo quien es el autor de dicho relato dentro de la misma historia. De esta parte del libro, se deben resaltar los rasgos culturales de México del Siglo XX y su importante conexión con el desarrollo de la historia.



"Langerhaus", a mi gusto el mejor relato de la compilación, nos enseña que los fantasmas del pasado estarán siempre presentes en cada una de las decisiones que tomemos, aun cuando éstas hayan sido las correctas. El personaje principal cuenta la historia como un relato pasado pero durante el desarrollo, el lector es capaz de identificar la línea temporal por la que acontecen los hechos.



"Tenga para que se entretenga", constituye una narración completa de misterio y culpa, llevada a cabo durante la década de 1940, demostrando que ni siquiera el poder puede resolver las situaciones que la vida nos tiene preparadas. En este relato se habla un poco del panorama general de México durante el sexenio del General Manuel Ávila Camacho como Presidente de México.



Finalmente, tenemos "Cuando salí de la Habana, válgame Dios", el cual consiste en la historia de un hombre que huye a México al triunfo de la Revolución Cubana en un barco. En dicho barco se enamora de una joven, sabiendo que una vez que el navío toque tierra firme no podrá volver a ver a la joven, sin embargo, cuando esto sucede, el personaje principal se da cuenta que los cambios afectan en todos los sentidos, sin importar la línea de tiempo en la que vivimos.



Oscar Eduardo Araujo Cruz.