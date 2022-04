Historias del buen dios - Rainer Maria Rilke

Es una serie de breves relatos escritos bajo el efecto del viaje que, en compañía de la escritora Andreas-Salomé, hiciera por Rusia en el año de 1899. Entonces, tomando en cuenta esto, encontraremos historias ambientadas en Rusia, las cuales tienen lo mismo en común: Dios, el buen dios. Me parece que más allá del ideal plasmado sobre dios (recordemos la fervorosa fe religioso-ortodoxa en la época de Tolstoi, a quien Rilke conoció en su viaje previamente mencionado), podremos degustar historias bien escritas, con una prosa bastante sencilla, además de contar con agradables referencias (como al florentino Miguel Ángel) y como Rilke fue poeta, también encontraremos un brevísimo y hermoso poema.Por último, me parece importante mencionar, que, si bien no me encantó el libro en general, tampoco me decepcionó, pues Rilke demuestra que dios está en todos lados, en el trabajo, en la música, en el arte, en todos y cada uno de nosotros, en todo lo que hacemos, pero, sobre todo, en los niños.Ir Knot