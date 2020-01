La Balada de Max y Amelie - David Safier

En esta ocasión, me gustaría comentar acerca de un libro llamado La Balada de Max y Amelie, escrito por David Safier, publicada por Seix Barral.



Esta es la historia de dos perritos, pero no es la clásica historia a lo Disney, aunque sí hay mucho amor y aventuras. El libro cuenta cómo una perrita que jamás ha convivido con humanos, ya que desde que nació vivió en un basurero, lejos de la ciudad, rescata a Max, un perro al cual sus amos han abandonado, pero que a pesar de todo quiere volver a su casa con la pequeña Lilly. Juntos emprenden un camino donde la ternura, la valentía, la supervivencia y el conocimiento de sus vidas pasadas, forman una épica travesía hacia un nuevo hogar.



Es una lectura que recomiendo tanto para adultos como para niños, a pesar de ser un libro de 384 páginas, es muy fácil de leer, les encantará tanto a los amantes de las mascotas, como a los que no lo son y tal vez los hará un poco más empáticos con los animalitos o mínimo los entretendrá.



Espero les guste tanto como a mi.



Cylan.