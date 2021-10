La Capa - Dino Buzzati

Un cuento de misterio, bastante genial donde nuestro protagonista, Giovanni llega después de unos años de guerra, de visita con su madre, ella lo recibe con gran nostalgia y sus hermanos pequeños lo reciben con emoción, deja sus cosas en la mesa pero menos su capa, sí esta misteriosa capa, la madre insiste en que se la quite por el calor que hace pero este se niega, entonces lo invita a beber una copa de vino y le muestra su habitación, pero el siempre reacciona en actitud amarga, diciendo que se irá pronto, porque una persona fuera de su casa lo espera y no quiere hacerlo enfurecer, entonces su madre le pregunta quién es y lo invita a pasar, pero él responde que no lo conoce, solo dice que lo abordó en el camino y lo espera fuera de su casa, lo que su madre no sabe, es que este misterioso personaje, lo espera para no volver jamás.La verdad es un cuento - naturalmente - corto, que vale la pena leer, es notorio el misterio y el ambiente denso en la historia, del cual no diré de qué va puesto que en si me parece que hacer una reseña sobre un cuento es complicado, porque son historias breves, pero en este caso hay mas misterio que solo podrás conocer una vez que lo leas…Ir Knot