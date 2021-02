La dama de las Camelias, Alejandro Dumas, hijo

ALEJANDRO DUMAS HIJO (1824-1895), de origen francés, siguió los pasos de su padre creando bellas obras y novelas, de su padre podemos recordar a los 3 mosqueteros.



La Dama de las Camelias es una historia de pasiones encontradas que fue publicada en el año de 1848, perteneciente a la corriente literaria como realismo, pero ya en una clara transición al romanticismo.



Se ubica en parís, trata desde prostitución hasta los prejuicios sociales en dicha época y una pasión amorosa que pasa por todo lo posible en todas las relaciones entre un hombre y una mujer (celos, traición, venganza, desamor, etc.).



La obra termina con la muerte de la protagonista por tuberculosis en un drama tremendo.



Esta obra es tan bella que el músico y escritor de ópera GIUSEPPE VERDI (1813-1901), la tomó y realizó una de sus más grandes obras la ópera denominada LA TRAVIATA (La extraviada). Les recomiendo cuando la lean o después de leerla que oigan esta ópera; pero ya no les cuento más y solo me queda mandarles saludos.



Rogelio Ordóñez Solana