Finalmente tuve la oportunidad (más bien finalmente me animé) a consumir esta maravillosa obra, La Ilíada, no negare que es de esos libros que de alguna forma me “intimidaban” y creo que esto fue a raíz de que “las masas” demonizaban esta gran obra, en la cual se narra hasta donde entiendo, la ultima parte de la pelea (Guerra) de Troya, esto entre griegos (argivos/aqueos) y Troyanos y sus aliados (dánaos).



En la misma, hay una intervención de los Dioses del Olimpo (Juno, Júpiter, Minerva, Vulcano, Neptuno entre otros) Esta Poesía Épica, está enfocada principalmente, en la cólera de Aquiles (de los pies ligeros) por serle arrebatado su justo botín, negándose volver a la batalla, entonces envía a su mejor amigo Patroclo, mismo que es asesinado a manos de Héctor (de tremolante casco).



Esto desata la cólera de Aquiles y se aventura en busca de Héctor, para matarlo en venganza de su mejor amigo Patroclo. La verdad esta batalla es de mis partes favoritas, lo demás lo dejare para ustedes, no sin antes mencionar que sí, La Película Troya (2004) está basada en esta obra.



Cabe destacar, que sin duda tiene cierta dificultad, la forma en cómo se “narra”, el hecho de que sean tantos nombres extraños, aunado a que no es una temática del gusto de todos, sin embargo es recomendada, principalmente para lectores con mayor experiencia.



Sin más que compartir, te mando saludos cordiales y no lo olvides #QuedateEnCasaLeyendo