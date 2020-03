Este es de esos libros de los que no debes juzgar jamás por su portada, aunque debo decir que eso me pasó a primera vista, pero confieso que me ha encantado.



De lectura muy fresca y sencilla, es una novela magnifica, que nos cuenta la historia de Pomposa y su prima, en la cual se revisa la condición de la mujer en la época en que fue publicada (1818) y que claro, si tenemos en cuenta la época en la que vivimos, no pierde y sin duda, jamás perderá su vigencia, recomendada principalmente para lectoras y para unos cuantos lectores, aunque sin ser tan limitados.



La recomiendo para todo aquel lector con suficiente criterio, la novela vale mucho la pena ser leída y releída. Su final triste, confuso y reflexivo, es la cereza del pastel en esta exquisita novela.