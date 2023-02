Las tribulaciones de un chino en China – Julio Verne(8 de febrero de 1828, Francia - 24 de marzo de 1905, Francia)Seguiremos de cerca la vida y las tribulaciones del multimillonario Kin-Fo, aprendiz del filósofo Wang, quienes tras degustar de un buen banquete, debaten sobre la felicidad, la vida y la muerte, anunciando Kin-Fo que está próximo a contraer nupcias; pero su vida tendrá un duro cambio que lo llevará a valorar lo que nos puede ofrecer la vida si tan sólo la vemos de una forma distinta, con otra perspectiva y valorando lo bueno que tenemos, incluidas a las personas que se preocupan por nosotros.Increíble, sorprendente, fascinante, no hay palabras que logren describir esta magistral obra maestra. Naturalmente que tiene ese peculiar estilo Verniano, las grandes aventuras, pero también un fino sentido del humor y una ironía bastante agradable. Una obra totalmente filosófica, realmente me ha sorprendido gratamente, pues no se trata de aquellas historias que normalmente podríamos encontrar en Verne; al menos no como los tradicionales viajes extraordinarios. Considero que es una obra ideal para aquellos que hayan agotado lo más popular del autor, pero quedaron con ganas de conocer más de uno de los intelectuales franceses más lúcidos del siglo XIX. Seguramente más de uno se llevará gratas sorpresas, pues Verne muestra una madurez intelectual sorprendente.Cierro con su siguiente aforismo: “Para apreciar la dicha, es necesario haber conocido la desgracia, haber experimentado penas y tormentos”Irving Romero