También conocido como La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, esta obra española de autor desconocido escrita en primera persona, donde su edición más antigua data de 1544, no es más que una autobiografía.



Nos cuenta la vida de Lázaro de Tormes, desde su infancia, recreando su miseria, sus padeceres producto de la pobreza y una crítica a la sociedad en estos tiempos pero con humor, un sentido irónico y por supuesto la crítica social despiadada.



La inquisición por la crítica contenida en esta obra ocasionó su prohibición pero se volvió a publicar en el Siglo XIX, ahora la podemos encontrar en cualquier librería y hace años era obligatoria su lectura en la preparatoria. Con esta obra piensas, te ríes y reflexionas, así que los invito a que la lean.



No me queda más que mandarles afectuosos saludos.



Rogelio Ordóñez Solana.