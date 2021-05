Los viajes de Gulliver – Jonathan Swift

Tenía un vago recuerdo de haber leído durante mi infancia este libro (aunque ilustrado), donde un gigante era capturado por seres diminutos (o al menos eso recordaba) y finalmente me aventuré a leerlo por completo y debo decir que es ¡una locura total!



En esta obra, Gulliver nos relata una serie de viajes que lleva a cabo a diferentes países (poco conocidos) como lo son: Liliput, Brobdingnag, Laputa (y otros) y al país de los Houyhnhnms.



Cada uno tiene sus propias y muy peculiares características, como en efecto mencione al principio: humanos pequeños, gigantes, raros, magos, caballos y etc.



No me adentraré tanto en la historia general (puesto que le quitaría la magia al lector que se anime a por este maravilloso libro) sino que destacaré la idea principal del autor: LA SÁTIRA (algo ácida) del género humano, la filosofía sobre nuestras sociedades y lo absurdo de nuestra civilización.



Es menester comprender el contexto por su época, para no caer en ambigüedades, sin embargo esto no deja fuera la sátira hacia el género humano, sin importar la época en la que se encuentre, pues el final nos da un amargo golpe de realidad.